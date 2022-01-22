جديدة المكر: العثور على جثتي رجل وزوجته داخل منزل

عثر مساء اليوم، السبت، على جثتي عبد وعطاف حصري، في الثلاثينيات من عمريهما، داخل منزلهما في بلدة جديدة المكر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن خلفية الحادثة تعود، على ما يبدو، لاستنشاقهما مادة سامة منبعثة من جهاز للتدفئة في المنزل.

الضحيتان عطاف وزوجها عبد حصري

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 16:40 حول رجل وامرأة فاقدان للوعي في منزل بجديدة المكر، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاتهما في المكان".

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا إلى المنزل عثرنا عليهما دون نبض أو تنفس، وقد اضطررنا لإعلان وفاتهما في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما".



وذكر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه "وصل بلاغ حول رجل وزوجته عثر عليهما داخل غرفة بالمنزل وقد فارقا الحياة، ويجري التحقيق في أسباب الوفاة بما في ذلك إمكانية الاختناق بسبب استنشاق الدخان جراء كانون للفحم وضع في الغرفة بهدف التدفئة".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة؛ وادعت أن لا خلفية جنائية إثر وفاة الزوجين.