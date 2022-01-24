قلنديا: استشهاد فلسطيني بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع

استشهد المقدسي فهمي حمد، اليوم، الإثنين، بعد ساعات من استنشاقه غازًا مسيلا للدموع أطلقه الاحتلال فجر الإثنين، عند اقتحامه مخيّم قلنديا.

واستهدفت قوات الاحتلال الأهالي بالرصاص المطاطي وكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع دون اعتبار لوجود مركز صحي يتبع للأونروا على مدخل المخيم، والذي أدّى إلى اختناق العديد من المرضى الذين تواجدوا للعلاج ومنهم الشهيد فهمي حمد، وفق "مركز قلنديا الإعلامي".

وأكّد "مركز قلنديا الإعلامي" أن الشهيد فهمي هو شقيق الشهيد خالد حمد، الذي استشهد أيضًا باقتحام للمخيم عام 2002، وهما لاجئان من قرية ساريس.

وفي وقت سابق، الإثنين، ذكر "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن طواقمه تعامل مع 6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات، التي اندلعت في مخيم قلنديا.

ونقلت 3 إصابات إلى المستشفى.