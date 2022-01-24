  2. فلسطينيات
  3. أخبار

قلنديا: استشهاد فلسطيني بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 22:13

قلنديا: استشهاد فلسطيني بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع
الشهيد فهمي حمد
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

استشهد المقدسي فهمي حمد، اليوم، الإثنين، بعد ساعات من استنشاقه غازًا مسيلا للدموع أطلقه الاحتلال فجر الإثنين، عند اقتحامه مخيّم قلنديا.

واستهدفت قوات الاحتلال الأهالي بالرصاص المطاطي وكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع دون اعتبار لوجود مركز صحي يتبع للأونروا على مدخل المخيم، والذي أدّى إلى اختناق العديد من المرضى الذين تواجدوا للعلاج ومنهم الشهيد فهمي حمد، وفق "مركز قلنديا الإعلامي".

وأكّد "مركز قلنديا الإعلامي" أن الشهيد فهمي هو شقيق الشهيد خالد حمد، الذي استشهد أيضًا باقتحام للمخيم عام 2002، وهما لاجئان من قرية ساريس.

وفي وقت سابق، الإثنين، ذكر "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن طواقمه تعامل مع 6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات، التي اندلعت في مخيم قلنديا.

ونقلت 3 إصابات إلى المستشفى.

بودكاست عرب 48

#قلنديا
#شهيد
#الاحتلال

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و3620 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و3620 إصابة جديدة

2022-01-24

الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية خطيرة وسنرفع توصياتنا للجهات المعنية
الصحة الفلسطينية: الحالة الوبائية خطيرة وسنرفع توصياتنا للجهات المعنية

2022-01-24

الحركة الطلابية في بيرزيت تواصل اعتصامها لليوم الـ14
الحركة الطلابية في بيرزيت تواصل اعتصامها لليوم الـ14

2022-01-24

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

2022-01-23
الحبس لمدة 21 عاما لقاتل زوجته من عكا

الحبس لمدة 21 عاما لقاتل زوجته من عكا

2022-01-23
عدة هزات أرضية في البلاد خلال يوم

عدة هزات أرضية في البلاد خلال يوم

2022-01-23
وزير الخارجية الإسرائيلي يجتمع بحسين الشيخ

وزير الخارجية الإسرائيلي يجتمع بحسين الشيخ

2022-01-23
الاحتلال يسرب ادعاءات جديدة في ظروف استشهاد المسن أسعد

الاحتلال يسرب ادعاءات جديدة في ظروف استشهاد المسن أسعد

2022-01-23