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العنف والجريمة: إصابة خطيرة لشاب في طمرة الزعبية

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 19:38

العنف والجريمة: إصابة خطيرة لشاب في طمرة الزعبية
من مكان الجريمة في طمرة الزعبية
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 35 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة وغير مستقرة في جريمة إطلاق نار ببلدة طمرة الزعبية في منطقة مرج ابن عامر، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 19:09 حول مصاب في حادث عنف بطمرة الزعبية، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب تواجد على رصيف وهو بوعيه ويعاني جروحا في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية لوقف النزيف في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#طمرة الزعبية

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