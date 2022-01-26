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اقتياد شاب للتحقيق من خيمة الاعتصام المقامة على أراضي الهزيل بالنقب

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 10:05

اقتياد شاب للتحقيق من خيمة الاعتصام المقامة على أراضي الهزيل بالنقب
خيمة الاعتصام المقامة على أراضي الهزيل بالنقب
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب هادي الهزّيل من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية تواجده في خيمة الاعتصام التي أقامتها عائلة الهزّيل، حديثا، احتجاجا على مخطط تجريف وتحريش أراضي العائلة.

وأطلقت الشرطة سراح الهزيل بعد التحقيق معه. وأكد قريب له أن اعتقاله محاولة لترهيب الأهالي ليس إلا، وأن كل المحاولات لاقتلاعهم من أرضهم مرفوضة.
وتتعرض أراضي عائلة الهزيل، إلى الشمال من مدينة رهط بالقرب من خربة الهزيل القريبة التي أقيم بمحاذاتها كيبوتس "شوفال"، لهجمة تشجيرية غير مسبوقة، في الآونة الأخيرة، إذ تعمل السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها ما تسمى الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")، على تشجير مساحات من الأراضي الزراعية تعود ملكيتها لأُسر عديدة من عائلة الهزيل، والمساحة الإجمالية لهذه الأراضي حوالي 1300 دونم، عملت السلطات لغاية الآن على تجريف 370 دونما منها أي ما يقارب ثُلثها استعدادا لزراعتها بالأشجار الحرجية.

ويملك أصحاب هذه الاراضي وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي، وتؤكد وجود اتفاقيات سابقة مع السلطات بعدم تشجيريها.

ويقوم الأهالي كل عام بزراعة القمح والحبوب المختلفة في هذه الأراضي، وتعد مصدر رزق ثابت لهم، ومن المفترض أنها مخزن مستقبلي لأراض ستخصص للعائلة لبناء مساكن لشبابها المقبلين على الزواج أو الذين لا يملكون بيوتا للسكن.

بودكاست عرب 48

#النقب
#أراضي الهزيل
#رهط
#تجريف وتشجير
#مصادرة الأراضي
#اعتقالات
#هادي الهزّيل

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