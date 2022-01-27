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الرينة: العثور على جثة رجل داخل منزله

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 13:39

الرينة: العثور على جثة رجل داخل منزله
من المكان في الرينة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عُثر على جثة عامر محمد خليل طاطور داخل منزله في قرية الرينة، قبل ظهر اليوم الخميس.

المرحوم عامر طاطور

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن خلفية الحادثة تعود، على ما يبدو، لاستنشاقه مادة سامة منبعثة من موقد للتدفئة في المنزل.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 11:29 في مركز الاستعلامات 101 عن رجل (44 عاما)، وهو فاقد للوعي في منزل بقرية الرينة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان".

وقالت إحدى المضمدات إنه "عند وصولنا إلى المنزل، عثرنا على رجل، وهو ملقى وفاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وأجرينا فحوصات وعمليات إنعاش، لكنه كان دون علامات بأنه على قيد الحياة، واضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الوفاة، مشيرة إلى أن خلفية الحادثة غير جنائية.

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#الرينة
#حوادث منزلية
#اختناق
#عامر محمد خليل طاطور

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