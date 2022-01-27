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مصرع عامل سقط من علو في عسقلان

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 14:45

مصرع عامل سقط من علو في عسقلان
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل مصرعه في حادث عمل وقع في مدينة أشكلون (عسقلان)، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا في مركز الاستعلامات 101، الساعة 14:11، بلاغا حول عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء بشارع أرغمان في أشكلون. واضطر الطاقم الطبي للإعلان عن وفاة العامل، في الأربعينيات من العمر، إذ كان دون علامات تدل على الحياة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 7 عمال لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

هذا، ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#عسقلان
#أشكلون
#ورش بناء
#مصانع

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