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تمديد اعتقال المشتبه بقتل زوجته في "نوف هجليل"

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 15:00

تمديد اعتقال المشتبه بقتل زوجته في "نوف هجليل"
الضحية رسمية بابور
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم، الأحد، اعتقال محمود ارسلان لمدة 10 أيام بشبهة اقترافه جريمة قتل زوجته رسمية بابور في منزلهما بنوف هجليل.

وجاء في التفاصيل، أن جلسة المحكمة عقدت بغياب المشتبه به بسبب إحالته للفحص النفسي.

وتعود حيثيات الجريمة إلى فجر يوم 21 كانون الثاني/يناير الجاري، حينما قتلت بابور (28 عاما) طعنا بسكين في مدينة "نوف هجليل"، واعتقلت الشرطة زوجها بعد أن أبلغ بأنه قتل زوجته.

المشتبه بقتل زوجته في المحكمة

وعلى ما يبدو، تطور جدال بين الزوجين إلى صراخ آنذاك، أعقبه قيام الزوج بطعن زوجته حتى الموت وهي حامل في شهرها الخامس، فيما استيقظ طفلهما (3 سنوات) من نومه على صراخهما آنذاك.

واتصل الزوج بالشرطة، نحو الساعة الواحدة قبيل الفجر، وأبلغ بأنه قتل زوجته في شقتهما، ووجد عناصر الشرطة المرأة وقد فارقت الحياة وآثار الطعن على جسدها.

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#جرائم القتل
#قتل النساء
#رسمية بابور
#نوف هجليل
#محمود ارسلان

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