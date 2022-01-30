وقف التهديد بالإضراب: تفاهمات بين نقابة المعلمين ووزارة التعليم

توصلت وزارة التعليم الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، إلى تفاهمات مع نقابة المعلمين حول مخطط إلغاء الحجر الصحي لطلاب المدارس، وذلك في ظل تهديد النقابة بالإضراب وإصدار محكمة العمل أوامر تقييدية منعت المعلمين عن التغيب عن العمل، حتّى يوم غد، الإثنين.

والأربعاء الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية المضي في خطّتها بإعفاء طلاب المدارس الذين خالطوا مريضا بفيروس كورونا من الخضوع للحجر الصحي، وذلك مقابل تنفيذ مخطط الفحص الجديد، الأمر الذي رفضته النقابة وأصدرت تعليمات للمعلمين بالامتناع عن الحضور إلى المدارس ورياض الأطفال، الخميس الماضي، الأمر الذي ألغته محكمة العمل الإسرائيلية لاحقا.

وجاء قرار الحكومة الذي اتخذ بالتوافق بين رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، خلافا لتوصيات الخبراء في وزارة الصحة الذين اقترحوا تأجيل خطة إعفاء الطلاب من الحجر الصحي لمدة 10 أيام؛ وذلك بناء على توصية من نقابة أطباء الأطفال، في ظل زيادة المعطيات الخاصة بالمراضة والاستشفاء في المشافي بين صفوف الأطفال.

وقضت المحكمة، الجمعة، بأنه يتوجّب على نقابة المعلمين ووزارة التعليم، إجراء حوار حول الموضوع؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ سياسة الحجر الصحيّ التي دخلت حيّز التنفيذ الخميس الماضي.

ووفق قرار المحكمة، يتوجب على الطرفين التشاور مع بعضهما (السبت والأحد)، على أن يُبلِغا المحكمة بنتائج المحادثات بينهما، حتّى حلول يوم غد، الإثنين، وحينها، سيتقرّر ما إذا كان سيُسمَح للـ"هستدروت" باتخاذ إجراءات احتجاجية.

التفاهمات الجديدة

وجاء اليوم في بيان صدر عن وزارة التعليم أن الوزارة توصلت إلى تفاهمات مع النقابة تتيح "تشغيلا أكثر أمانًا لجهاز التعليم"، وتشمل التفاهمات وفق البيان:

توزيع فحوصات على جميع أعضاء هيئة التدريس.

الاعتراف بالفحص من قِبل مراقِب كورونا في المدرسة باعتباره اختبارًا مؤسسيًا (فحص مراقب).

إجراء فحوصات لجميع طلاب "التعليم الخاص"، باستثناء الطلاب الذين يدرسون في مؤسسات "تعليم خاص" لذوي الإعاقات الذهنية التطورية، والاضطرابات العقلية، والإعاقات الجسدية الشديدة والطلاب على طيف التوحد. سيتم أيضًا إعطاء هؤلاء الطلاب فحوصات لإجرائها وفقًا لقرار ولي الأمر.

مراقبة تقارير الوالدين من خلال فحص عينات.

وزارة التعليم ستُطلِع النقابة على تقارير الوالدين.

عقد اجتماعات متابعة دورية بين ممثلي النقابة والمديرة العامة للوزارة.

وفي تعليقها على التفاهمات مع نقابة المعلمين، اعتبرت وزيرة التعليم، يفعات شاشا - بيتون، أن "الأمر الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة هو إعادة الأطفال إلى روتين المدرسة"، ورحبت بـ"التفاهمات التي تعترف بالأهمية لإعادة الأطفال إلى الروتين المدرسي مع ضمان الشعور بالأمان والحماية للموظفين التربويين".

من جانبها، قالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين (الهستدروت)، يافا بن دافيد: "لقد أصررنا على مبدأ أن الدولة يجب أن تشمل أيضًا صحة أعضاء هيئة التدريس في اعتباراتها. يسعدني أن ممثلي وزارة التربية والتعليم، والوزيرة بيتون، أيدوا تعديل المخطط".

تعليمات الحجر الجديدة

ووفق قرار الحكومة الإسرائيلية، فإن الطالب الذي يخالط مريضا مؤكدا بفيروس كورونا، معفي من الحجر الصحي، وتقضي خطة إعفاء الطلاب من الحجر الصحي، بأن يُجري الطالب، المتطعم أو غير المتطعم، فحصي "أنتيغين" أسبوعيا، في يومي الأحد والأربعاء، قبل التوجه إلى المدرسة.

وبإمكان الطالب الذهاب إلى المدرسة في حال كانت نتيجة الفحص سالبة. وفي حال كانت موجبة، يتعين على الطالب إجراء فحص "أنتيغين" في مركز فحوصات رسمي، وإذا كانت النتيجة سالبة بإمكانه الذهاب إلى المدرسة، وفي حال كانت موجبة، عليه الدخول إلى حجر صحي لمدة خمسة أيام.

كما ينص القرار على إلزام الأهل بالإبلاغ عن نتائج فحوصات الأجسام المضادة "أنتيغين" من خلال بوابة الإنترنت الخاصة بوزارة التعليم. وفي حال خالط الطالب مصابا بكورونا ولم يلتزم بإجراء فحصي "أنتيغين" خلال الأسبوع الذي شهد مخالطته للمصاب بالفيروس، عليه الدخول إلى حجر صحي لمدة خمسة أيام.