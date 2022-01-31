اعتقال شخصين في مجد الكروم بعد مطاردة أعقبت سطوا مسلحا في البعنة

وقع تبادل إطلاق نار، مساء اليوم، الإثنين، بين دورية تابعة للشرطة الإسرائيلية ومجهوليْن اثنين، في قرية مجد الكروم، خلال مطاردة بوليسية أعقبت عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في بلدة البعنة المجاورة.

وأفاد مراسل موقع "عرب 48" بأن أحد محال بيع المجوهرات في البعنة تعرض لعملية سطو مسلحة، وفي أعقابها، طاردت الشرطة المركبة التي أقلت المشتبه بهما على طول الطريق الواصل بين البعنة ومجد الكروم.

وشهدت المطاردة تبادلا لإطلاق النار بين عناصر الشرطة والمشتبه بهما. ولم يُعرف بعد مصير المشتبه بهما وإذا ما تعرضا للإصابة.

واستدعت الشرطة قوات معززة إثر توقيف سيارة المشتبهين في مجد الكروم، فيما طوقت المنطقة ومنعت اقتراب طواقم الإسعاف والصحافيين

واعتقلت الشرطة المشتبه بهما؛ فيما تجمهر المئات من أهالي مجد الكروم في الموقع.

وأفاد شاهد عيان بأنه سمع صوت صراخ أحد الشابين الذين تواجدا في المركبة إثر اعتراضها، في حين لم يتضح إذا ما تعرض الشاب لإطلاق نار خلال عملية المطاردة