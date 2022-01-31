  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال شخصين في مجد الكروم بعد مطاردة أعقبت سطوا مسلحا في البعنة

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 19:20

اعتقال شخصين في مجد الكروم بعد مطاردة أعقبت سطوا مسلحا في البعنة
("عرب 48")
تحرير: محمود مجادلة
ربيع سواعد ربيع سواعد

وقع تبادل إطلاق نار، مساء اليوم، الإثنين، بين دورية تابعة للشرطة الإسرائيلية ومجهوليْن اثنين، في قرية مجد الكروم، خلال مطاردة بوليسية أعقبت عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في بلدة البعنة المجاورة.

وأفاد مراسل موقع "عرب 48" بأن أحد محال بيع المجوهرات في البعنة تعرض لعملية سطو مسلحة، وفي أعقابها، طاردت الشرطة المركبة التي أقلت المشتبه بهما على طول الطريق الواصل بين البعنة ومجد الكروم.

وشهدت المطاردة تبادلا لإطلاق النار بين عناصر الشرطة والمشتبه بهما. ولم يُعرف بعد مصير المشتبه بهما وإذا ما تعرضا للإصابة.

واستدعت الشرطة قوات معززة إثر توقيف سيارة المشتبهين في مجد الكروم، فيما طوقت المنطقة ومنعت اقتراب طواقم الإسعاف والصحافيين

واعتقلت الشرطة المشتبه بهما؛ فيما تجمهر المئات من أهالي مجد الكروم في الموقع.

وأفاد شاهد عيان بأنه سمع صوت صراخ أحد الشابين الذين تواجدا في المركبة إثر اعتراضها، في حين لم يتضح إذا ما تعرض الشاب لإطلاق نار خلال عملية المطاردة

بودكاست عرب 48

#مجد الكروم
#البعنة
#سطو مسلح
#مطاردة بوليسية

اعتقال شخصين في مجد الكروم بعد مطاردة أعقبت سطوا مسلحا في البعنة

اعتقال شخصين في مجد الكروم بعد مطاردة أعقبت سطوا مسلحا في البعنة

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: الشباب يقود النضال ضد التشجير والتهجير
النقب: الشباب يقود النضال ضد التشجير والتهجير

2022-01-31

الشرطة تداهم 18 محلا للصرافة في بلدات عربية
الشرطة تداهم 18 محلا للصرافة في بلدات عربية

2022-01-31

ارتفاع في أسعار الكهرباء
ارتفاع في أسعار الكهرباء

2022-01-31

الأكثر قراءة

مسؤولون: حكروش متورط في خلافات في كفركنا.. و

مسؤولون: حكروش متورط في خلافات في كفركنا.. و"وحدة سيف" لا داعي لها

2022-01-30
حالة الطقس: استمرار الأجواء الماطرة حتى الأربعاء

حالة الطقس: استمرار الأجواء الماطرة حتى الأربعاء

2022-01-30
ارتفاع في أسعار الوقود فجر الثلاثاء

ارتفاع في أسعار الوقود فجر الثلاثاء

2022-01-30
القدس: مظاهرة تضامن مع عرب النقب وضد الاقتلاع والتنكيل الإسرائيلي

القدس: مظاهرة تضامن مع عرب النقب وضد الاقتلاع والتنكيل الإسرائيلي

2022-01-30
الحوثيون يعلنون عن

الحوثيون يعلنون عن "عملية واسعة" في العمق الإماراتي وأبوظبي تدعي إحباطها

2022-01-30