النقب: هدم عدة منازل في قرية البقيعة

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية وسط حماية قوات من الشرطة، 3 منازل تعود ملكيتها لعائلة سالم القرعان (أبو عصيدة) في قرية البقيعة بمنطقة النقب، صباح اليوم الأربعاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أوامر الإخلاء التي صدرت، مؤخرًا، بحق بعض عائلات أهالي القرية، لا تشمل المنازل التي جرى هدمها.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قبل نحو 4 شهور أوامر إخلاء بحق 6 عائلات من القرية، وطالبتها بالإخلاء إلى مناطق أخرى من خلال فرض حل أحادي الجانب.

ويبدو أن استهداف القرية جاء بنية تنفيذ مخططات سلطوية التي تسري على جميع مناطق تواجد العرب في النقب، ويعتمد على دفع الأهالي للخضوع لإملاءات ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" والموافقة على عقد تسويات على أرضهم التاريخية.

وعانت القرية الموجودة في قلب جبال البحر الميت على مدار 65 عاما من التمييز في الخدمات وظروف الحياة الصعية، حيث تنعدم الخدمات الصحية، البنى التحتية، خدمات التعليم الإلزامي؛ ولم تظهر السلطات الإسرائيلية أي نية لتخطيط أو تنظيم حياة الأهالي بالبقيعة.

هذا، وتشهد منطقة النقب، مؤخرا، تضييقا ممنهجا ضد المواطنين العرب وتحديدا في منطقة النقع من قبل السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها ما تسمى "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال")، التي أقدمت على تجريف مساحات واسعة من الأراضي في القرى مسلوبة الاعتراف من بينها سعوة والأطرش والرويس تمهيدا لتشجيرها ومصادرة الأراضي، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة أدت إلى حملة اعتقالات خلال التصدي لعمليات التجريف.