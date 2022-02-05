  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و3,051 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 05/02/2022 - 13:41

الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و3,051 إصابة جديدة
حملة التطعيم في قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات وفاة من جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى تشخيص 3,051 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7,375 حالة تعافٍ.

وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 86.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 79، طولكرم - 141، بيت لحم - 144، سلفيت - 49، نابلس - 352، ضواحي القدس - 34، رام الله والبيرة - 272، الخليل - 416، طوباس - 34، جنين - 188، أريحا والأغوار - 28، قطاع غزة - 1314.

وأظهرت المعطيات أن الإصابات الجديدة ظهرت بعد إجراء 9,548 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا.

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالتين في طولكرم ومثلها في الخليل، وحالة واحدة في جنين، وثلاث حالات في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بحسب المعطيات الرسمية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 264 مريضا، بينهم 26 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#الصحة الفلسطينية
#مي كيلة
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفة الغربية: مستوطنون يقتلعون 50 شجرة ويسمّمون بئرًا
الضفة الغربية: مستوطنون يقتلعون 50 شجرة ويسمّمون بئرًا

2022-02-04

كورونا في الضفة وغزة: 10 وفيات و6570 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 10 وفيات و6570 إصابة جديدة

2022-02-04

الاحتلال يوافق على 700 طلب للحصول على هوية فلسطينية
الاحتلال يوافق على 700 طلب للحصول على هوية فلسطينية

2022-02-04

الأكثر قراءة

أنقذوا ريان: ساعات حاسمة

أنقذوا ريان: ساعات حاسمة

2022-02-04
حالة الطقس: شديد البرودة وماطر

حالة الطقس: شديد البرودة وماطر

2022-02-04
تفاهة وفهلوة

تفاهة وفهلوة

2022-02-04
جهود إنقاذ الطفل المغربيّ ريان تتواصل: تسلسل زمنيّ لأربعة أيّام في البئر

جهود إنقاذ الطفل المغربيّ ريان تتواصل: تسلسل زمنيّ لأربعة أيّام في البئر

2022-02-04
بار ليف: رفض كوخافي تدخل الجيش لمنع جرائم المستوطنين مخالف للقانون

بار ليف: رفض كوخافي تدخل الجيش لمنع جرائم المستوطنين مخالف للقانون

2022-02-04