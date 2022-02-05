الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و3,051 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات وفاة من جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى تشخيص 3,051 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7,375 حالة تعافٍ.

وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 86.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 79، طولكرم - 141، بيت لحم - 144، سلفيت - 49، نابلس - 352، ضواحي القدس - 34، رام الله والبيرة - 272، الخليل - 416، طوباس - 34، جنين - 188، أريحا والأغوار - 28، قطاع غزة - 1314.

وأظهرت المعطيات أن الإصابات الجديدة ظهرت بعد إجراء 9,548 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا.

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالتين في طولكرم ومثلها في الخليل، وحالة واحدة في جنين، وثلاث حالات في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بحسب المعطيات الرسمية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 264 مريضا، بينهم 26 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.