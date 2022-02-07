الرئيس التونسي يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم، الإثنين، حل المجلس الأعلي للقضاء رسميًا، بعد أن كان قد صرّح ليل السبت - الأحد الماضي، خلال اجتماع في وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

يأتي قرار سعيّد على الرغم من غياب آلية دستورية وقانونية تجيز حل المجلس، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية لحله، بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان صدر عنه أمس، الأحد.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن "قلقه البالغ" حيال الوضع في تونس بعد قرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا على أهمية استقلال القضاء بالبلاد، وفق تصريح للمتحدّثة باسم مفوض السّياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نبيلة مصرالي.

وقالت مصرالي: "نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية(قيس سعيد) أخيرًا بحله المجلس الأعلى للقضاء".

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وتابعت: "نحترم كليًا الشعب التّونسي، لكن وجب التذكير بأهمية الفصل بين السّلطات، واستقلال القضاء اللّذين يمثلان عنصرين أساسيين لديموقراطية واستقرار البلاد وازدهارها".

وأضافت "إصلاحات جوهرية مماثلة مهما كانت مهمة وضرورية، لا بدّ أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة".