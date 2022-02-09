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مصرع عاملين من القدس سقطا من علو في ورشة بناء

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 11:17

مصرع عاملين من القدس سقطا من علو في ورشة بناء
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عاملان مصرعيهما إثر سقوطهما من علو شاهق في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، اليوم الأربعاء.

وضحيتا حادث العمل هما غازي أبو سبيتان وأحمد زياد الصياد من بلدة الطور بالقرب من مدينة القدس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء بمنطقة 'دان' تلقى بلاغًا قرابة الساعة 09:59 عن سقوط عاملين عن ارتفاع في ورشة بناء بتل أبيب، ووصل الطاقم الطبي إلى المكان، وأفاد أن العاملين، في الثلاثينيات من العمر، وهما فاقدا الوعي، ولاحقًا أقرّ الطاقم الطبي وفاتهما".

وأفاد الناطق بلسان طاقم الإنقاذ (إيحود هتسلا) أنه "عندما وصلنا إلى المكان أبلغنا العمال عن سقوط عاملين عن ارتفاع شاهق (سقالات بارتفاع 30 مترا)، وللأسف الشديد وُجدا دون علامات للحياة، وأقرت وفاتهما في المكان بعد إصابتهما بجروح بالغة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ضحيتا الحادث غازي أبو سبيتان وأحمد زياد الصياد من القدس

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 9 عمال لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

هذا، ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

بودكاست عرب 48

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