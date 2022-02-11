مصرع شاب في حادث طرق قرب اللقية

لقي الشاب عزام أحمد الطلالقة (20 عاما) من قرية حورة مصرعه، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بعد ظهر اليوم، الجمعة، في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين على شارع 6، بالقرب من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة توفي الشاب متأثرا بإصابته البالغة، فيما أصيب خمسة آخرين، وصفت جراح اثنين منهم بأنها متوسطة وثلاثة آخرين بالطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.