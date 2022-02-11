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مصرع شاب في حادث طرق قرب اللقية

تاريخ النشر: 11/02/2022 - 13:17

مصرع شاب في حادث طرق قرب اللقية
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب عزام أحمد الطلالقة (20 عاما) من قرية حورة مصرعه، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بعد ظهر اليوم، الجمعة، في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين على شارع 6، بالقرب من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة توفي الشاب متأثرا بإصابته البالغة، فيما أصيب خمسة آخرين، وصفت جراح اثنين منهم بأنها متوسطة وثلاثة آخرين بالطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#النقب
#اللقية
#سيارات
#حوادث الطرق
#عزام أحمد الطلالقة
#حورة

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