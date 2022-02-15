هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.6 درجات على مقياس ريختر، شمالي البلاد، مساء اليوم، الثلاثاء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكدت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي التقارير حول الهزة الأرضية، وأصدرت سلسلة تعليمات طالبت فيها المواطنين بالحذر واليقظة.

وأفاد سكان في المناطق الشمالية، من بينها منطقة الناصرة ومرج ابن عامر بأنهم شعروا بهزة خفيفة.

وذكرت "الجبهة الداخلية" أن مركز الهزة كان في المنطقة الواقعة على بعد 16 كيلومترا شمال شرق مدينة بيسان.

وأوضحت أنها لم تصدر إنذارا لأنه "ليس زلزالا يعرض السكان للخطر".

وشهدت البلاد، خلال الفترة الماضية، عددا من الهزات الخفيفة.

وفي 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، شعر سكان البلاد وشمالي الأردن وجنوبي لبنان بهزة أرضية كان مركزها منطقة بيسان وطبرية بقوة 3.7 على مقياس ريختر.

وفي اليوم التالي، الأحد 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، شهدت البلاد عدة هزات أرضية شمالي البلاد بفارق ساعات بين كل منها؛ ولم عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وأورد المعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي آنذاك، أن إحدى الهزات الأرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر، وذلك في المناطق الواقعة على بعد 16 كيلومترا جنوب شرق طبرية.

وأبلغ مواطنون عن تأثرهم بالهزات الأرضية في مختلف المناطق بالبلاد من بينها حيفا وطبرية وبيسان وكريات شمونة والناصرة والشاغور.

وعُلم أن 10 هزات أرضية جرى رصدها منذ الساعة 23:36 يوم السبت 22 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، حتى الساعة الثالثة عصر اليوم التالي، مصدرها محيط بيسان وطبرية والمنطقة الحدودية مع الأردن.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت مجموعة من الإرشادات الخاصة بكيفية التصرف أثناء وقوع هزة أرضية، تشمل:

خلال المكوث داخل مبنى: إذا كنتم تتواجدون داخل مبنى وقت بدء الهزة الأرضية، انتقلوا بسرعة إلى مكان آمن وفق سلم الأفضليات التالي:

إذا أمكن الخروج من المبنى خلال ثوان اخرجوا من المبنى إلى منطقة مفتوحة. (بالأخص الذين يتواجدون في مبني من طابق واحد أو في طابق أرضي). إذا تعذر الخروج من المبنى بسرعة ادخلوا إلى المجال المحمي، مع الإبقاء على الأبواب والنوافذ مفتوحة. إذا تعذر الخروج من المبنى بسرعة ولا يوجد مجال محمي اخرجوا إلى سلم الدرج، وإذا أمكن، واصلوا النزول حتى الخروج من المبنى. إذا تعذر التصرف على هذا النحو احتموا تحت قطعة أثاث ثقيلة، أو اجلسوا على الأرض ملتصقين بجدار داخلي.