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المزرعة: مقتل محام في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 23:50

المزرعة: مقتل محام في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل المحامي حسين عوض، في الأربعينيات من عمره، متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة المزرعة، قبيل منتصف ليل الجمعة – السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 23:32 حول إصابة رجل في حادث عنف قرب المسجد في المزرعة، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

الضحية حسين عوض

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ضحية ثانية خلال ساعات

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب طاهر الشرفي، في الثلاثينات من عمره، بإطلاق نار في مدينة يافا.

إلى ذلك، وقعت عدة جرائم منفصلة في المجتمع العربي، الجمعة، أسفرت عن إصابات بين متوسطة وخطيرة في الطيبة وكفر قاسم وباقة الغربية.

وتواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية في البلاد، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

14 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية لا يشمل ضحايا الجرائم في هضبة الجولان والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 14 قتيلا، وهُم طاهر الشرفي من يافا، فادي حكروش من كفر كنا، فادي العبرة من الرملة، زكريا مراعنة من الفريديس، حسين دويكات من يافا، زيد جاروشي من الرملة، سهيلة جاروشي من الرملة، رسمية بربور من نوف هجليل، محمد عمّاش من جسر الزرقاء، محمد ريفي من يافا، حسين العيسوي من اللد، الطفل عمار حجيرات من بير المكسور وموسى عبد الهادي من عكا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

بودكاست عرب 48

#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#المزرعة
#المجتمع العربي
#تقاعس الشرطة

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