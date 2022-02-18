مصرع عامل إثر إصابته بصعقة كهربائية في نتانيا

لقي عامل، في الخمسينيات من عمره، مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة إثر تعرضه لصعقة كهربائية في مدينة نتانيا، التي أقيمت على أنقاض قرية أم خالد المهجرة، وسط البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 11:44، عن عامل، على ما يبدو، أصيب بصعقة كهربائية خلال عمله على سقف عمارة سكنية في شارع أ. د. غوردون بمدينة نتانيا".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدم العلاجات الأولية للمصاب (50 عاما) وأجرى عمليات إنعاش له في المكان".

وأعلنت الطواقم الطبية، في وقت لاحق، وفاة العامل ممتأثرا بإصابته الحرجة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

14 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 14 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

هذا، وازدادت حوادث العمل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، لا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.