بايدن: أعلن أول حزمة من العقوبات التي ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية

أعلن الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، فرض أول حزمة من العقوبات على روسيا، والتي شدّد على أنها "ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية". كما أكّد أن العقوبات التي ستفرضها واشنطن، ستستهدف "النخب الروسية" كذلك.

وذكر بايدن أن "الوقت لا يزال متاحا" للجهود الدبلوماسية و"لتجنّب السيناريو الأسوأ" في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية في دول البلطيق.

وقال بايدن إن "هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا" معلنا أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا أسلحة "دفاعية".

وأضاف بايدن في خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض: "أعطيت الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية الموجودة أصلا في أوروبا في دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتعزيزها".

بايدن خلال خطابه ("أ ب")

وأضاف: "سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية. وهذا يعني أنّنا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي".

وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أنّ الولايات المتحدة تدين "الغزو الروسي الأخير" لأوكرانيا لكنّها تريد إبقاء الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من أجل "تجنّب توسّع النزاع".

وقال أوستن لدى استقباله في البنتاغون، وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنّ "الغزو الروسي الأخير يهدّد السلم والأمن والازدهار في أوكرانيا وعبر الأطلسي"، مضيفاً "سنواصل تعاوننا الوثيق معكم وسنبقى على تناغم مع حلفائنا وشركائنا في محاولة لإيجاد طريقة لتجنّب توسّع النزاع".

وأشاد الوزير الأميركي بـ"الردّ الموزون" لأوكرانيا التي دعت إلى حلّ سلميّ "في مواجهة عدوان روسيا واستفزازاتها واتّهاماتها الباطلة". وأضاف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يزال بإمكانه تجنّب حرب مأسوية من اختياره".

أوستن ("أ ب")

من جهته، أعلن كوليبا الذي زار واشنطن لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين بشأن الأزمة في بلاده إنّ مهمّته كانت دبلوماسية لكنّ نطاقها توسّع إلى الشق الدفاعي.

وقال: "الدبلوماسية هذه الأيام تعني الدفاع أيضا"، في وقت تسعى فيه كييف للحصول على دعم عسكري أكبر من الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير الأوكراني: "رسالتي بسيطة: أوكرانيا قوية هي أفضل وسيلة لردع روسيا".

روسيا تقيم علاقات دبلوماسية مع المنطقتين الانفصاليتين

من جانبها، أعلنت روسيا، أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "وضع اتفاق بشأن إقامة علاقات دبلوماسية اعتبارا من تاريخ 22 شباط/ فبراير بين الاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك بين الاتحاد الروسي وجمهورية لوغانسك الشعبية على مستوى السفارات".

وأرسل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التهنئة، إلى نظيريه في الجمهوريتين"، كما أضافت الوزارة في بيان.

وأضاف البيان: "يسعى الجانب الروسي إلى تطوير شامل للتعاون مع جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية بما فيها من خلال وزارات الخارجية في ما يصب في مصلحة مواطني بلادنا وتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليميين".

الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد موسكو

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا إذا واصلت موسكو تكثيف نشاطها العسكري في أوكرانيا.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ("أ ب")

جاء ذلك بعد قليل من موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على معاقبة 27 فردا وكيانا روسيا، بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى بنوك وقطاع الدفاع وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي: "الإجراء الذي اتخذناه اليوم هو رد على سلوك روسيا العدواني".

وأضافت: "إذا استمرت روسيا في تصعيد هذه الأزمة التي أوجدتها، فنحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على ذلك"، مشددة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادا على روسيا فيما يتعلق بالغاز.