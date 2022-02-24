لبيد: "إسرائيل تندد بالهجوم الروسي الخطير على أوكرانيا"

قال وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، في تصريح صحافي اليوم، الخميس، إن "إسرائيل تندد بالهجوم الروسي الخطير على أوكرانيا". وأضاف أن "إسرائيل هي دولة جربت الحروب، والحرب ليست طريقة لحل النزاعات. وما زال بالإمكان وقف وتسوية الخلافات. وتوجد لإسرائيل علاقات جيدة مع روسيا وكذلك مع أوكرانيا".

وأضاف أن "الهجوم الروسي على أوكرانيا هو خرق خطير للنظام العالمي، وإسرائيل تندد بهذا الهجوم، ومستعدة وتستعد لتقديم مساعدات إنسانية لمواطني أوكرانيا".

وتابع لبيد أنه "يوجد عشرات آلاف الإسرائيليين في روسيا وأوكرانيا، ومئات آلاف اليهود في كلتا الدولتين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في مقدمة اعتباراتنا. كذلك علينا الحفاظ على أمن وسلامة دبلوماسيي وزارة الخارجية ومبعوثي ’ناتيف’ والوكالة اليهودية المتواجدين في أوكرانيا. وفي هذه الساعات يخاطرون بحياتهم من أجل الاستمرار في مساعدة أي إسرائيلي وأي يهودي".

وجاء الموقف الإسرائيلي في أعقاب مداولات أجراها لبيد ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، فجر اليوم، بمشاركة ومسؤولين في مجلس الأمن القومي. وتداول بينيت ولبيد حول الرسالة التي سينقلها الأخير خلال مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم، بحسب مصادر صحافية.

ويعقد بينيت مداولات موسعة، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، بمشاركة لبيد ووزير الأمن، بيني غانتس، ومسؤولين آخرين في الخارجية ومجلس الأمن القومي.

قصف روسي على كييف، اليوم (أ.ب.)

وتشير تقديرات إلى وجود قرابة 8 آلاف مواطن من إسرائيل في أوكرانيا، بينهم مواطنون عرب يدرسون في الجامعات هناك.

وتعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على إخراج المواطنين من إسرائيل من أوكرانيا، من خلال سفاراتها في أوكرانيا وبولندا ورومانيا ومولدوفا وهنغاريا وسلوفاكيا، حيث تم إيفاد مندوبين عنها إلى المعابر الحدودية لتسهيل الخروج من أوكرانيا. ويأتي ذلك إثر إغلاق المجال الجوي الأوكراني، الليلة الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، وموجه إلى المواطنين من إسرائيل في أوكرانيا، أنه "بدأت اليوم مرحلة جديدة وقاسية في الحرب في أوكرانيا، وأُغلق المجال الجوي وتم إلغاء كافة الرحلات الجوية، بحيث باتت الطريقة الوحيدة لمغادرة أوكرانيا عبر البر. ونسقت إسرائيل في الأيام الأخيرة مقابل الدول التي لديها حدود مع أوكرانيا، كي تسمح بخروج سهل للإسرائيليين".

وكررت وزارة الخارجية دعوة "جميع المواطنين من إسرائيل إلى مغادرة أوكرانيا فورا إلى الدول المجاورة من جهة الغرب، ووفقا للوضع الأمني"، وإلى "متابعة التقارير في وسائل الإعلام والانصياع لتعليمات قوات الأمن المحلية".

وأخلت إسرائيل سفارتها في كييف، قبل يومين، وانتقل الدبلوماسيون إلى قنصلية في مدينة لفيف (لفوف) القريبة من الحدود مع بولندا. وأبلغت الخارجية الإسرائيلية وزارة الخارجية الروسية بموقع القنصلية في لفيف.

وقال السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، "إننا باقون هنا حاليا، لكن كل شيء متعلق بالتطورات الميدانية وإذا كان هناك خطرا على المبعوثين، فسوف نغادر". واضاف أن هناك قصفا على لفيف وتتعالى صافرات الإنذار، "والحقيقة هي أننا لم نعتقد أن الوضع سيصل إلى هذه الدرجة، لكن هذا واقع جديد".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تشكيل غرفة طوارئ عقب الحرب على أوكرانيا وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وعقبت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على التصعيد في أوكرانيا، وقالت إنها "تدعم سلامة الأراضي والسيادة الأوكرانية" من دون التطرق إلى الخطوات الروسية بتاتا. وقال برودسكي إن الوضع اليوم بات مختلفا كليا عن الوضع أمس.