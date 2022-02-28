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مصرع شاب من المثلث جرّاء حادث طرق وسط البلاد

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 18:38

مصرع شاب من المثلث جرّاء حادث طرق وسط البلاد
من مكان وقوع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي شاب من المثلث في العشرينات من عمره، مصرعه، مساء اليوم الإثنين، جرّاء حادث سير وقع وسط البلاد، ليكون الضحية الثانية لحوادث الطرق خلال ساعات.

ففي النقب، لقي فتى يبلغ 12 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث دهس بمفرق بلدة عرعرة.

كما أصيبت شابة تبلغ 19 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس على مفرق مسكنة، اليوم.

وجاء في التفاصيل أن الشاب سائق لدراجة نارية، ووقع الحادث على طريق رقم 4، بالقرب من رعنانا.

ووصل إلى مكان وقوع الحادث، وحاول الإبقاء على حياته عن طريق إجراء عمليات إنعاش، غير أن المحاولات باءت بالفشل، لتُقرَّ وفاته.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 52 شخصا، بينهم 21 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم. كما تبين أن 18 ضحية من بينهم لقوا مصارعهم دهسا.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#مصرع شاب
#المثلث
#حادث سير
#دراجة نارية

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