مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الإثنين، مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في إطلاق نار خلال العمليات العسكرية التي شهدتها العاصمة الأوكرانية، كييف، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر التوجه لحدودها الغربية.

ووفقا للتقارير الأولية فإن الحديث يدور حول مواطن يهودي يبلغ من العمر 37 عاما، قتل في إطلاق نار اندلع في العاصمة الأوكرانية، خلال محاولته للوصول إلى المعابر الحدودية مع الدول الغربية، غربي أوكرانيا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، "قُتل مواطن إسرائيلي في أوكرانيا أثناء وجوده ضمن قافلة سيارات في طريقها إلى الحدود مع مولدوفا".

وأضافت "أطلق النار على سيارة المواطن ما أدى إلى مقتله. تحدث مدير دائرة الإسرائيليين في الخارج مع زوجته الموجودة حاليا في أوكرانيا مع أطفال المتوفى، وتلقى والداه اللذان يعيشان في إسرائيل هذه الأنباء الصعبة".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الضحية كان في قافلة سيارات تحاول الهروب من العاصمة الأوكرانية إلى مولدوفا وانحرفت عن مسارها لتمر من إحدى البلدات تسيطر عليها القوات الروسية.

وهناك، بحسب القناة 13، حاصرت القوات الروسية القافلة، بعد ان هاجمتها بإطلاق كثيف للنيران. وأفادت القناة بأن قافلة السيارات لا تزال محاصرة في بلدة قريبة من كييف.

وغادر نحو ألفي إسرائيلي أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي الخميس الماضي، وفق الخارجية الإسرائيلية التي تفيد تقديراتها بأن ستة آلاف من مواطنيها لا يزالون في البلاد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد كررت دعواتها للمواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا إلى "العودة على الفور"، مشيرة إلى أن قدرة الحكومة الإسرائيلية "على ضمان سلامتهم في حالات الطوارئ، ستكون محدودة"، في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وبلغت التقديرات القصوى لوزارة الخارجية الإسرائيلية حول عدد الإسرائيليين في أوكرانيا، 14 ألف شخص، وسط تقديرات بأنه لا يزال الآلاف منهم في أوكرانيا.