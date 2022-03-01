استشهاد شاب وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال لمخيّم جنين

استشهد الشاب عبد الله الحصري وأصيب آخر بجراح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ التي اقتحمت مخيم جنين في الضفة الغربيّة المحتلّة، بعد منتصف ليل الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة في بيان مقتضَب.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب في مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاده، فيما أصيب آخر بجراح حرجة بالرصاص الحي في البطن.

الشهيد الحصري

وتم إدخال الشاب المصاب إلى غرف العمليات في إحدى مشافي مدينة جنين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحاصرت قوات الاحتلال مشفى "ابن سينا" في جنين، فيما أفاد ناشطون بعدها بأن محيط المشفى شهد اشتباكا مسلّحا مع قوات الاحتلال كذلك.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، استشهد الفتى محمد شحادة (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال، بزعم محاولته استهداف مركبة للمستوطنين بزجاجة حارقة، في بلدة الخضر، قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

الاحتلال يصيب شابا ويعتقله في حلحول

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، في منطقة الحواور ببلدة حلحول شمال الخليل.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية لم تسمّها، القول، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب يوسف عمر يوسف علان (18 عاما) وأصابته في ساقه، قبل أن تعتقله.