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هدم معرش في اللد

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 11:42

هدم معرش في اللد
من مكان الهدم في اللد، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، معرشا لعائلة أبو غنيم في مدينة اللد بحجة البناء دون ترخيص، اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قوات كبيرة من الشرطة رافقت جرافات البلدية لتنفيذ عملية الهدم، وأغلقت الشوارع القريبة وطوّقت المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول إلى المكان.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

تجدر الإشارة إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وأبو سنان وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

بودكاست عرب 48

#اللد
#هدم المنازل

هدم معرش في اللد

هدم معرش في اللد

هدم معرش في اللد

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