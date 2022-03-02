الشيخ جرّاح: الاحتلال يعتدي على متضامنين ويغلق الحيّ بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على متضامنين في حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتقلت بعضهم، بالتزامن مع موعد مسيرة واقتحام مرتَقَب للمستوطنين، بعد أن صادقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على تنظيم مسيرة استفزازية لهم في الحيّ.

وتأتي المسيرة الاستفزازية، احتجاجا على القرار القضائي بتعليق تهجير العائلات الفلسطينية في الحي وللمطالبة بمزيد من الحماية الشرطية للمستوطنين فيه.

وأكد أهالي حي الشيخ جراح اليوم، أن معركتهم لتثبيت ملكيتهم لأرضهم وبيوتهم "لم تنته، بل بدأت من جديد وبعزيمة أقوى"، وشددوا على أنهم لا يعولون على محاكم الاحتلال بل على الحراك الشعبي والعالمي الداعم لحقهم في أرضهم ومنازلهم.

وأغلقت قوات الاحتلال الحي بالسواتر الحديدية، فيما كثّفت شرطة الاحتلال من تواجد عناصرها في المكان.

كما أخرجت قوات الاحتلال جميع المتواجدين داخل الحي من صحافيين وناشطين، بحسب ما أفاد "مركز معلومات وادي حلوة - القدس". ومنعت الأهالي من الخروج من منازلهم.

واعتدت قوات الاحتلال على متضامنين في منزل عائلة السعو في الحي.

وقالت أم رمضان السعو، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، وهاجمت المتضامنين المتواجدين داخله دون سابق إنذار، بهدف تفريغ الحي، لتأمين مسيرة للمستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف بن غفير.

كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب إسلام غتيت لساعات، قبل أن تطلق سراحه، كما عززت من تواجدها في الحي وشددت من حصارها المفروض عليه.

وأكد الناشط المقدسي، محمد أبو الحمص، استعداد الأهالي والمتضامنين للدفاع عن الحي، والبقاء فيه والتصدي لاقتحام المستوطنين واعتداءاتهم.