  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الشيخ جرّاح: الاحتلال يعتدي على متضامنين ويغلق الحيّ بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 19:14

الشيخ جرّاح: الاحتلال يعتدي على متضامنين ويغلق الحيّ بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين
عناصر الاحتلال تغلق الحي
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على متضامنين في حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتقلت بعضهم، بالتزامن مع موعد مسيرة واقتحام مرتَقَب للمستوطنين، بعد أن صادقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على تنظيم مسيرة استفزازية لهم في الحيّ.

وتأتي المسيرة الاستفزازية، احتجاجا على القرار القضائي بتعليق تهجير العائلات الفلسطينية في الحي وللمطالبة بمزيد من الحماية الشرطية للمستوطنين فيه.

وأكد أهالي حي الشيخ جراح اليوم، أن معركتهم لتثبيت ملكيتهم لأرضهم وبيوتهم "لم تنته، بل بدأت من جديد وبعزيمة أقوى"، وشددوا على أنهم لا يعولون على محاكم الاحتلال بل على الحراك الشعبي والعالمي الداعم لحقهم في أرضهم ومنازلهم.

وأغلقت قوات الاحتلال الحي بالسواتر الحديدية، فيما كثّفت شرطة الاحتلال من تواجد عناصرها في المكان.

كما أخرجت قوات الاحتلال جميع المتواجدين داخل الحي من صحافيين وناشطين، بحسب ما أفاد "مركز معلومات وادي حلوة - القدس". ومنعت الأهالي من الخروج من منازلهم.

واعتدت قوات الاحتلال على متضامنين في منزل عائلة السعو في الحي.

وقالت أم رمضان السعو، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، وهاجمت المتضامنين المتواجدين داخله دون سابق إنذار، بهدف تفريغ الحي، لتأمين مسيرة للمستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف بن غفير.

كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب إسلام غتيت لساعات، قبل أن تطلق سراحه، كما عززت من تواجدها في الحي وشددت من حصارها المفروض عليه.

وأكد الناشط المقدسي، محمد أبو الحمص، استعداد الأهالي والمتضامنين للدفاع عن الحي، والبقاء فيه والتصدي لاقتحام المستوطنين واعتداءاتهم.

بودكاست عرب 48

#القدس المحتلة
#الشيخ جراح
#إصابات
#اعتقال
#إغلاق الشيخ جراح
#المستوطنون
#مسيرة للمستوطنين

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيت لحم: إغلاق جمعيّة استقبلت الحاخام المتطرّف غليك
بيت لحم: إغلاق جمعيّة استقبلت الحاخام المتطرّف غليك

2022-03-02

الصحة الفلسطينيّة: 10 وفيات و1071 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينيّة: 10 وفيات و1071 إصابة جديدة بكورونا

2022-03-02

أهالي الشيخ جرّاح: معركتنا على الأرض لم تنتهِ... تعويلنا على الحراك الشعبي
أهالي الشيخ جرّاح: معركتنا على الأرض لم تنتهِ... تعويلنا على الحراك الشعبي

2022-03-02

الأكثر قراءة

الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية

الجيش الروسي يعيد تجميع قواته ويستهدف المدن الأوكرانية

2022-03-01
شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم جنين

شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم جنين

2022-03-01
استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

2022-03-01
العليا الإسرائيلية تُعلّق تهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح

العليا الإسرائيلية تُعلّق تهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح

2022-03-01
إسرائيل تضع عقبات أمام دخول لاجئين أوكرانيين وتطرد بعضهم

إسرائيل تضع عقبات أمام دخول لاجئين أوكرانيين وتطرد بعضهم

2022-03-01