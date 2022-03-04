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البعنة: إصابة خطيرة لإمام مسجد في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 20:58

البعنة: إصابة خطيرة لإمام مسجد في جريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة، مساء اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة البعنة في منطقة الشاغور، مساء اليوم الجمعة.

ووفقا لشهود عيان، فإن المصاب هو إمام مسجد في البلدة، وتعرض للجريمة بالقرب من منزله.

وأفاد الناطق بلسان "حيان" أن "طواقم العلاج المكثف قدمت العلاجات لمصاب، بالخمسينيات من عمره، بعد تعرضه لإطلاق نار بقرية البعنة، إذ وصفت إصابته بالحرجة إثر الإصابة بالقسم العلوي من جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

بودكاست عرب 48

#البعنة
#إصابة في جريمة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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