مصر: مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شرق قناة السويس

قُتل ضابط و10 جنود مصريين وأصيب 5 آخرين خلال إحباط هجوم استهدف شرق قناة السويس، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة (حاجز) رفع مياه بمنطقة شرق القناة".

وأضاف "تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل بالنقطة".

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري أن الهجوم "أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين".

وأوضح أنه "جار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء"، دون تفاصيل أكثر بالخصوص.

وأردف "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".

ووفق مراقبين، قلت وتيرة العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الشرطة والجيش في سيناء بشكل لافت، بعد إعلان السلطات المصرية نجاح عملية عسكرية شاملة لها في مواجهة "الإرهاب".

وتلت العملية العسكرية، مؤخرا، عمليات لإعادة مواطنين إلى مناطق سكنهم تزامنا مع حديث حكومي عن رفع معدلات مشاريع التعمير والتنمية في المنطقة.