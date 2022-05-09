استطلاع: نحو 8 مقاعد للمشتركة والموحّدة دون نسبة الحسم

أظهر استطلاع رأي، نُشرت نتائجه مساء اليوم الإثنين، حصول القائمة المشتركة على نحو 8 مقاعد في حال أُجريت انتخابات اليوم، في حين لا تتجاوز القائمة الموحدة برئاسة منصور عبّاس، نسبة الحسم.

جاء ذلك في استطلاع للقناة الإسرائيلية 13، والذي أجراه في المجتمع العربيّ، معهد "ستات نت".

وحصل الليكود، الذي يترأسه زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على 36 مقعدًا، ليستمرّ في كونه الحزب الأكثر قوّة، فيما حلّ "يش عتيد" ثانيا، بـ18 مقعدًا.

وحلّ "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ثالثا، بتسعة مقاعد، في حين تحصّل "يمينا" الذي يترأسه رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، على ثمانية مقاعد.

وأظهر الاستطلاع تحصّل "كاحول لافان"، و"شاس" و"يهدوت هتوراه"، على سبعة مقاعد لكل منها.

فيما حصل حزب "العمل" على 9 مقاعد، بينما حصل كل من "يسرائيل بيتينو" و"ميرتس" على 5 مقاعد لكل منهما.

بينما أظهر الاستطلاع تحصّل "تيكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر على أربعة مقاعد فقط، في حين تتحصل القائمة الموحدة على 3.5، وهو ما لا يمكّنها من تجاوز نسبة الحسم. في المقابل، حصلت القائمة المشتركة على 7.7 مقعدا.

المرشّح المفضّل لمنصب رئاسة الحكومة والذهاب إلى انتخابات

وفي ما يتعلق بمسألة الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع أن أغلبية 46% صوّتت لصالح نتنياهو باعتباره المرشح الأنسب للمنصب.

وحصل وزير الخارجية، يائير لبيد، على نسبة 15%، في حين رأى 9% فقط أن بينيت هو الأمثل لشغل هذا المنصب.

وفي ما يخصّ مسألة ما إذا كان من الأفضل إجراء انتخابات جديدة وفقا للوضع السياسي الحاليّ، أظهر الاستطلاع أن 46% يؤيدون ذلك، فيما قال 31.8% من المستطلعة آراؤهم، إنهم يؤيدون استمرار حكومة بينيت - لبيد، بينما أوضح 16.6% أنهم يؤيدون تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي، فيما أجاب 4.8% بـ"لا أعلم".