مصر: مقتل 5 جنود في هجوم إرهابي ثان بأقل من أسبوع

عرب ٤٨ / أ ف ب

قُتل 5 جنود مصريين بينهم ضابط خلال تصديهم لعدد من العناصر الإرهابية في محيط أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة شمال سيناء شرق البلاد، فيما قُتل 7 من هذه العناصر؛ حسب ما أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، أن "قوات إنفاذ القانون تمكنت صباح اليوم من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عنصر تكفيرية".

وأضاف "نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، كما أصيب جنديان آخران بجراح".

وفي يوم 7 أيار/مايو الجاري، قتل ضابط و10 جنود مصريين وأصيب 5 آخرين آنذاك، خلال إحباط هجوم استهدف شرق قناة السويس.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت لاحق، مسؤوليته عن الهجوم السابق.

ووفق مراقبين، قلت وتيرة العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الشرطة والجيش في سيناء بشكل لافت، بعد إعلان السلطات المصرية نجاح عملية عسكرية شاملة لها في مواجهة "الإرهاب".

وتلت العملية العسكرية، مؤخرا، عمليات لإعادة مواطنين إلى مناطق سكنهم تزامنا مع حديث حكومي عن رفع معدلات مشاريع التعمير والتنمية في المنطقة.