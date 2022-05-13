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اشتباك مسلح بمخيم جنين: إصابة شاب بنيران الاحتلال قرب رام الله

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 08:31

اشتباك مسلح بمخيم جنين: إصابة شاب بنيران الاحتلال قرب رام الله
قوات الاحتلال في قرية رمانة قرب جنين، الأحد الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الجمعة، النار على شاب بالقرب من مستوطنة "بيت إيل"، قرب رام الله، بادعاء أنه ألقى طوبة (بلوك) باتجاه سيارة مستوطنين، "وحاول فتح أبواب السيارة". ووصفت مصادر إسرائيلية جراح الشاب الفلسطيني بأنها متوسطة، وقالت إنه عثرت بحوزته على سكين.

وفي موازاة ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين من أجل تنفيذ عملية عسكرية فيه. ودار اشتباك مسلح بين مسلحين في المخيم وقوات الاحتلال، ولم تسجل إصابات. وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من مخيم جنين بعد اغتيالها مراسلة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي كانت تقوم بتغطية إعلامية في المخيم، صباح أول من أمس.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول إصابة الشاب قرب رام الله، أن "موقع مراقبة للجيش الإسرائيلي رصد صباح اليوم مشتبها يلقي طوبة باتجاه سيارة إسرائيلية، وحتى أنه حاول فتح أبواب السيارة التي تواجد فيها مواطنون إسرائيليون، بالقرب من مستوطنة بيت إيل. وشرعت قوة من الجيش الإسرائيلي بإجراء اعتقال مشتبه، شمل إطلاق نار باتجاه المشتبه أيضا، وتم نقله لتلقي العلاج في مستشفى. وعُثر بحوزته لاحقا على سكين وزجاجة ماء النار".

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#الضفة الغربية
#رام الله
#مخيم جنين
#الجيش الإسرائيلي
#اشتباك مسلح
#الشهيدة شيرين أبو عاقلة

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