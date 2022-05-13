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وقفة أمام محكمة بئر السبع للمطالبة بتسريح الطالبة مريم أبو قويدر

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 10:23

وقفة أمام محكمة بئر السبع للمطالبة بتسريح الطالبة مريم أبو قويدر
من الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة بئر السبع، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك عدد من الناشطين السياسيين والأهالي في وقفة مقابل المحكمة في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الجمعة، مطالبين بإطلاق سراح الطالبة الجامعية، مريم أبو قويدر، ابنة قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف بالنقب، جنوبي البلاد.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، طالبتين عربيتين في جامعة "بن غوريون" ببئر السبع، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين، صباح أول من أمس.

وهاجم عدد من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية الوقفة الطلابية المنددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في الجامعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه بعد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر، تم اعتقال الطالبة هتاف الهزيل من جامعة بئر السبع في النقب، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية مباشرة، وأطلق سراح الأخيرة بعد التحقيق معها.

وشهدت بلدات عربية في أراضي 48 وجامعات وكليات، في اليومين الماضيين، وقفات منددة بجريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

بودكاست عرب 48

#النقب
#الزرنوق
#مريم أبو قويدر
#شيرين أبو عاقلة
#وقفات

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