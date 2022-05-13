"سانا": عدوان إسرائيلي يستهدف غربي سورية والدفاعات الجوية تتصدى

قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"، مساء اليوم الجمعة، إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف".

وقال مراسل "سانا" إن "كثافة في صواريخ العدوان الإسرائيلي في أجواء مصياف ووسائط دفاعنا الجوي تتعامل معها بفاعلية من مواقع مختلفة وتسقط معظمها".

وتقع منطقة مصياف غربي سورية واستهدفت عدة مرات من سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، وفيها تزعم وجود مختبرات ومفاعل تطوير للسلاح.

"سانا": وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف pic.twitter.com/psmQrDAs0K — موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2022

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، هجمات عدائية جويّة على مناطق سورية متعددة يزعم فيها أنه يستهدف مواقع عسكرية إيرانية وسورية.

وكان قد شن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، هجوما صاروخيا آخر على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، بحسب "سانا".