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إصابة خطيرة إثر انزلاق دراجة نارية قرب وادي سلامة

تاريخ النشر: 14/05/2022 - 17:36

إصابة خطيرة إثر انزلاق دراجة نارية قرب وادي سلامة
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 16 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 804 قرب بلدة وادي سلامة، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:30، حول انزلاق دراجة نارية قرب وادي سلامة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

24 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 24 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري؛ فيما بلغت حصيلة ضحايا الحوادث 135 ضحية بينهم 44 من المجتمع العربي لغاية 12 أيار/مايو الجاري.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#وادي سلامة
#دراجة نارية
#حوادث الطرق

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