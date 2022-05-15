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إصابة خطيرة لعامل في عيلوط

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 14:45

إصابة خطيرة لعامل في عيلوط
مستشفى "رمبام" في حيفا
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة، في حادث عمل وقع في ورشة صناعية بقرية عيلوط، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'جلبوع' تلقى بلاغا، الساعة 14:04، حول إصابة عامل (25 عاما)، في حادث عمل وقع في ورشة صناعية بقرية عيلوط. وقدم الطاقم الطبي علاجات الأولية للمصاب، وهو يعاني إصابات في الأطراف وحالته خطيرة، ونقله إلى مستشفى 'رمبام' في حيفا لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وتبين من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 25 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#عيلوط
#عمال
#حوادث العمل

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