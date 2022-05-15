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جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 12:01

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عضوي سكرتارية "جفرا" - التجمع الطلابي في الشيخ مؤنس، نمر أبو أحمد وأحمد جبارين، والطالب الناشط، رامي خطيب، قبيل بدء برنامج مراسيم الذكرى الـ74 لبدء نكبة الشعب الفلسطيني، في مدخل جامعة تل أبيب.

وشارك الطلاب العرب في أعداد كبيرة وحملوا عشرات الأعلام الفلسطينية وأنشدوا نشيد "موطني" في افتتاحية البرنامج.

وقبل بدء المراسيم، حضر ناشطو اليمين المتطرف بدعوة من حركة "إم ترتسو" إلى مدخل الجامعة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ولافتة استفزازية كُتب عليها "النكبة كذبة"، وهاجموا الطلاب العرب بالشتائم ومحاولة الاعتداء الجسدي.

وعلى إثر اعتداء المتطرفين على الطلاب العرب، تدخّلت الشرطة واعتقلت الثلاثة طلاب.

ودعت الحركات الطلابية في الجامعة (جفرا - التجمع الطلابي والجبهة الطلابية ومنتدى إدوارد سعيد ومنتدى طلاب الحقوق العرب)، إلى المشاركة في مراسيم ذكرى النكبة الفلسطينية الـ74 للسنة العاشرة على التوالي.

بودكاست عرب 48

#جفرا
#التجمع الطلابي
#الشيخ مونس
#تل ابيب
#النكبة
#جامعات

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

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