تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

تقرر تأجيل النظر في تنفيذ الحكم بالإعدام الشابة فداء كيوان (43 عاما) من مدينة حيفا في أراضي 48، اليوم الثلاثاء، بموجب قانون الاستئناف في محكمة أبو ظبي الاتحادية، وذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدمه المحامي أحمد سعيد المزروعي.

وحضر جلسة المحكمة، اليوم، في أبو ظبي أحد أفراد عائلة فداء كيوان والمحامي الدولي مردخاي تسيفين. وترافق العائلة في البلاد المحامية تامي أولمان.

وفنّد المحامي المزروعي أمام المحكمة تهم الإتجار وحيازة المخدرات بموجب حكم الإعدام السابق الصادر بحق كيوان بهذه التهم.

وستعقد الجلسة المقبلة في دائرة استئناف أبو ظبي الاتحادية الأولى، يوم 31 أيار/ مايو الجاري، وسيقدم المحامي المزروعي مذكرة دفاع وإستراتيجية دفاعية جديدة، وفقا لتصريحاته حول تهم المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب ما جاء من محكمة استئناف أبو ظبي.

يذكر أن المحامي أحمد المزروعي هو الموكل بالدفاع عن فداء كيوان في الإمارات.