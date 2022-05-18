إصابة خطيرة في حادث عمل جنوبي البلاد

أصيب عامل (70 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع، صباح اليوم الأربعاء، في "موشاف بئير طوفيا" بالقرب من مدينة "كريات ملاخي" التي أقيمت على قرية قسطينة المهجرة في العام 1948.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب، الذي سقط عن ارتفاع خلال عمله في منطقة المجلس الإقليمي "بئير طوفيا"، وجرى نقله بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أسوتا" بحالة خطيرة ومستقرة، وهو يعاني إصابة بالرأس.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.