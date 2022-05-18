  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة في حادث عمل جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 10:14

إصابة خطيرة في حادث عمل جنوبي البلاد
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (70 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل وقع، صباح اليوم الأربعاء، في "موشاف بئير طوفيا" بالقرب من مدينة "كريات ملاخي" التي أقيمت على قرية قسطينة المهجرة في العام 1948.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب، الذي سقط عن ارتفاع خلال عمله في منطقة المجلس الإقليمي "بئير طوفيا"، وجرى نقله بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أسوتا" بحالة خطيرة ومستقرة، وهو يعاني إصابة بالرأس.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#عمال
#ورش بناء
#مصانع

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إطلاق سراح إبراهيم خليل بعد اعتقاله على خلفية تواجده في المسجد الأقصى
إطلاق سراح إبراهيم خليل بعد اعتقاله على خلفية تواجده في المسجد الأقصى

2022-05-18

ثماني إصابات بينها اثنتان بالغتا الخطورة في حادث طرق بالنقب
ثماني إصابات بينها اثنتان بالغتا الخطورة في حادث طرق بالنقب

2022-05-18

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

2022-05-18

الأكثر قراءة

تقرير: روسيا أطلقت صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

تقرير: روسيا أطلقت صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

2022-05-17
مناورات عسكريّة إسرائيليّة تحاكي هجوما واسعا بإيران.. و

مناورات عسكريّة إسرائيليّة تحاكي هجوما واسعا بإيران.. و"خيار اغتيال السنوار والضيف لا يزال قائما"

2022-05-17
تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

2022-05-17
لبنان: حزب الله يفقد الأغلبية لكن خصومه بلا أكثرية

لبنان: حزب الله يفقد الأغلبية لكن خصومه بلا أكثرية

2022-05-17
لماذا أدّى اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى صحوةٍ فلسطينيةٍ كبرى؟

لماذا أدّى اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى صحوةٍ فلسطينيةٍ كبرى؟

2022-05-17