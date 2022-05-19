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"القبة الحديدية" تطلق صاروخين تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية دون اعتراضها

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 09:21

"القبة الحديدية" تطلق صاروخين تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية دون اعتراضها
(أرشيفية- أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قام عناصر من الدفاعات الجوية الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، بتفعيل منظومة القبة الحديدية في منطقة الجليل الأعلى وذلك للاشتباه بوجود طائرة مسيرة قادمة من لبنان.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "القبة الحديدية" أطلقت عن طريق خطأ بالتشخيص صاروخين تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية دون اعتراضها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل القبة الحديدية بسبب خطأ في التشخيص، وأدعى أنه لم يكن هناك أي طائرة مسيرة أو أي جسم غريب في أجواء الجليل الأعلى.

وسبق أن أعلن الجيش يوم الثلاثاء الماضي، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله. زاعما أن المسيرة تجاوزت الحدود وتم إسقاطها في منطقة المالكية في شمال البلاد.

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم، في بلدات بالجليل الأعلى، فيما أفاد العديد من المواطنين بسماع دوي انفجارات عقب دوي صافرات الإنذار، بينما تم تفعيل منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن صافرات الإنذار انطلقت في العديد من البلدات في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية مع لبنان.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن تفعيل صافرات الإنذار جاء نتيجة "خطأ في التشخيص من قبل الجنود، حيث أطلق مقاتلو الدفاع الجوي صواريخ اعتراض مما سبب في تفعيل الإنذارات في الجليل الأعلى.

وأضاف "لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان".

وسبق مزاعم الجيش الإسرائيلي تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، أفادت أن القبة الحديدية اعترضت مسيرة قادمة من لبنان في منطقة الجليل الأعلى، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان بعد نجاحها باختراق الأجواء واقتحامها منطقة الجليل الأعلى.

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#القبة الحديدية
#لبنان
#الجليل الأعلى
#مسيرة
#الجيش الإسرائيلي
#حزب الله

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