حورة: مصرع طفلين شقيقين بعد مكوثهما داخل سيارة مغلقة

لقي طفلان شقيقان، يبلغان من العمر 4 و5 سنوات، مصرعهما بعد مكوثهما داخل سيارة مغلقة في بلدة حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:54، حول طفلين فاقدين للوعي داخل سيارة مغلقة في حورة، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لهما في المكان".

حورة: السيارة التي علق بداخلها الطفلين الشقيقين ولقيا مصرعهما pic.twitter.com/M8z540BGC2 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 20, 2022

وأورد لاحقا، أن "الطاقم الطبي قام بنقل الطفلين إلى مستشفى سوروكا بحالة حرجة وهما قيد عمليات الإنعاش".

وذكر المضمدان أنيس أبو دعابس ومالك أبو غرارة، أنه "جرى نقل الطفلين إلينا بسيارة خاصة في مدخل بلدة حورة حيث عانيا من درجة حرارة مرتفعة جدا، بعد مكوثهما لوقت طويل داخل سيارة مغلقة وقد جرى تخليصهما منها وهما فاقدان للوعي، وعلى الفور قمنا بتقديم العلاجات الأولية وإنعاشهما وتبريدهما، وجرى نقلهما إلى المشفى بحالة حرجة"؛ بيد أنه جرى إقرار وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، ويستدل من التحقيق الأولي أن الطفلين دخلا سيارة خردة قرب منزلهما وعلقا بداخلها، إذ جرى العثور عليهما من قبل أحد المواطنين المارين في المكان الذي قام بنقلهما إلى طواقم الإسعاف.

ومما يذكر أن ظاهرة ترك الأطفال في السيارات التي تؤدي إلى إصابات خطيرة تصل إلى حد الوفاة، ظاهرة متكررة في المجتمع العربي وخصوصًا في منطقة النقب في ظل الأجواء الخماسينية التي تتأثر بها البلاد.