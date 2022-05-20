وفاة الشاعر العراقيّ مظفّر النوّاب

غيّب الموت، اليوم الجمعة، الشاعر العراقيّ والعروبيّ الكبير، مظفّر النوّاب عن عمر ناهز 88 عاما.

وأعلنت وزارة الثقافة العراقة، اليوم، وفاة الشاعر الكبير في الإمارات.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية، عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية ("واع")، إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".

الشاعر الكبير الراحل في إحدى أمسياته الشعريّة

وولد صاحب "القدس عروس عروبتكم" لأسرة النواب المعروفة المتنفذة في السياسة والتجارة المهتمّة بالفن والأدب.

ودرس في كلية الآداب بجامعة بغداد وعيّن مفتّشًا فنيًّا في وزارة التربية ببغداد إبّان الحكم الملكي الهاشمي، قبل أن يغادر العراق في العام 1963 إلى إيران، التي سلّمته لسلطات بلاده حيث حكم عليه بالإعدام قبل أن يُخفف إلى المؤبّد، لكّنه بعد ذلك قام برفقة مجموعة من السجناء بحفر نفق من الزنزانة إلى خارجها، وظلّ مختفيًا في بغداد وغادرها، متنّقلا في عواصم عربية عدّة، قبل أن يستقر في دمشق حتى العام 2011، حين غادرها إلى بغداد ومن ثم استقر في الإمارات، إلى أن توفي.

ويعدّ النواب أحد أبرز شعراء العراق الذين بدأوا مسيرتهم الشعرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وبرحيل النوّاب تطوى صفحات تلك المرحلة في تاريخ الشعر العراقي، والتي تميزت بالغنى، وروح التمرد، والخروج عن القوالب المألوفة.

ورغم شهرة القصائد السياسية للنواب داخل العراق وخارجه، إلا أن شعره العاطفي والغزلي وخاصة باللهجمة العامية العراقية لا يقلّ جمالا.