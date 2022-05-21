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حورة: إصابة خطيرة لفتى حرقا وشبهات حول إضرام متعمد للنار

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 12:28

حورة: إصابة خطيرة لفتى حرقا وشبهات حول إضرام متعمد للنار
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب فتى يبلغ من العمر 12 عاما بحروق بالغة ونقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، وذلك من جراء حريق انلع في ورشة لتصليح السيارات في بلدة حورة بمنطقة النقب، وسط شبهات حول إقدام مجهولين على إضرام متعمد للنيران.

وذكرت المصادر الطبية أن الفتى نقل إلى عيادة محلية حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع وهو يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في جميع أجزاء جسمه.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها تقلت بلاغا حول قيام عدد من الأشخاص بإضرام النار في ورشة السيارات ما أدى إلى إصابة الفتى البالغ من العمر 12 عاما بحروق خطيرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى المكان وإنها فتحت تحقيقا في الواقعة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهين أو توضيحات حول خلفية الجريمة.

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#إضرام حريق

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