"خبز على طاولة الخال ميلاد" رواية للكاتب الليبيّ محمد النعاس تحصد "البوكر" العربيّة

فاز الليبي محمد النعّاس، الأحد، بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) للعام 2022 عن روايته "خبز على طاولة الخال ميلاد".

وأفادت لجنة تحكيم الجائزة عبر بيان، بأن رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب الليبي محمد النعّاس (31 عاما) فازت بالجائزة في دورتها الخامسة عشرة لعام 2022، وذلك في حفل أُقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الكاتب الليبي محمد النعاس

وحصل النعّاس على جائزة نقدية 50 ألف دولار، وضمن تمويل ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، بحسب البيان.

ورواية "خبز على طاولة الخال ميلاد"، وفق البيان، تعود إلى "المجتمع الليبي في النصف الثاني من القرن العشرين، وتتناول نقدا دقيقا عميقا للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعي".

وكتب النعّاس روايته، وهي الأولى له، في ستة أشهر "أثناء فترة الحجر الصحي، عندما كان مقيما في مدينة طرابلس الليبية (غرب)، تحت القصف وأخبار الموت عن المرض والحرب، والتي حصنته من الدخول إلى مرحلة الجنون"، وفق البيان.

والنعّاس (31 عاما) هو ثاني أصغر كاتب فاز بجائزة "البوكر" العربية وأول كاتب ليبي، بحسب لجنة التحكيم.

وجرى اختيار الرواية الليبية الفائزة من بين ست روايات في القائمة القصيرة أعلنتها لجنة التحكيم أواخر آذار/ مارس الماضي.

والروايات الست هي: "ماكيت القاهرة" لطارق إمام (مصر) و"دلشاد" لبشرى خلفان (عُمان) و"يوميات روز" لريم الكمالي (الإمارات) و"الخط الأبيض من الليل" لخالد النصر الله (الكويت)، و"خبز على طاولة الخال ميلاد" لمحمد النعّاس (ليبيا) و"أسير البرتغاليين" لمحسن الوكيلي (المغرب).

وحصل كل من هؤلاء المرشحين الستة على 10 آلاف دولار، كما حصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية.

وفازت بالجائزة في دورتها السابقة عام 2021 رواية "دفاتر الوراق" للأردني جلال برجس.

والجائزة العالمية للرواية العربية هي فعالية سنوية انطلقت عام 2008 وتحظى بدعم من مؤسسة جائزة "البوكر" الدولية للرواية في لندن، وتوصف عادة باسم جائزة البوكر العربية، غير أنهما مؤسستان منفصلتان ومستقلتان تماما.

ومحمد النعّاس قاص وكاتب صحافي ليبي من مواليد عام 1991. حصل على بكالورويس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، عام 2014، وصدر له "دم أزرق" (مجموعة قصصية) في عام 2020.

"خبز على طاولة الخال ميلاد" هي روايته الأولى وكتبها في ستة أشهر أثناء فترة الحجر الصحي، عندما كان مقيما في مدينة طرابلس الليبية، تحت القصف وأخبار الموت عن المرض والحرب، وكانت كتابة الرواية "حصنه من الدخول إلى مرحلة الجنون" على حد تعبيره.

يعدّ النعّاس ثاني أصغر كاتب فاز بالجائزة في تاريخها وأول كاتب ليبي. صدرت "خبز على طاولة الخال ميلاد" بدعم من مؤسسة آريتي الليبية.

اختيرت رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" من قبل لجنة التحكيم باعتبارها أفضل عمل روائي نُشر بين 1 تموز/ يوليو 2020 و30 وحزيران/ يونيو 2021، وجرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الإمارات (لأول مرة)، عُمان، ليبيا، الكويت، مصر، والمغرب.

وجرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته "الطلياني"، وعضوية كل من الكاتبة اللبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي، إيمان حميدان، والأكاديمية والمترجمة البلغارية، بيان ريحانوفا، والطبيب والشاعر والمترجم الليبي عاشور الطويبي، والشاعرة والناقدة الكويتية سعدية مفرح.