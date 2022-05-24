مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

لقي فادي أحمد عوض ذياب سواعد (38 عاما) من قرية وادي سلامة، مصرعه بعد أن اندلعت النار بالشاحنة التي كان يقودها، إثر حادث طرق وقع صباح اليوم، الثلاثاء، على شارع 6 بالقرب من مفرق مدينة كفر قاسم.

واستدعيت إلى المكان طواقم الطوارئ، وأخمدت طواقم الإنقاذ الحريق. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ضحية الحادث فادي سواعد

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة 'اليركون' تلقى بلاغا، الساعة 09:42، حول اندلاع حريق داخل شاحنة، وعلى ما يبدو، كانت ضالعة بحادث طرق على شارع رقم 6 بالقرب من كفر قاسم. ووصل الطاقم الطبي إلى المكان وأبلغ بأن سائق الشاحنة عالقا داخلها، وهو فاقد الوعي".

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، لفي وقت لاحق، أن "الحديث يدور عن شاحنة اصطدمت بالحاجز الفاصل في الشارع، ثم اندلعت بها النار. وأعلنت طواقم طبية عن وفاة السائق في المكان".

ووفقا للشرطة فإن "سائق الشاحنة شاب من سكان الشمال، عمره 38 عاما، وقد أغلقت الشرطة الشارع من مفترق 'نحشونين' باتجاه الجنوب، كما أغلقت الشرطة مسلكا واحدا من المسار المتجه للشمال".