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مقتل 14 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 23:49

مقتل 14 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس
من المكان بعيد ارتكاب الجريمة ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل 14 طفلا، بالإضافة إلى مدرّس، جرّاء إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس بالولايات المتحدة، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وأفادت الشرطة المحلية بتوقيف مشتبه به بعد عملية إطلاق نار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة أوفالدي.

عناصر أمن في المكان ("أ ب")

وأعلن مستشفى أوفالدي عبر "فيسبوك"، أن 13 طفلا تم نقلهم إلى المؤسسة الطبية لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن اثنين وصلا متوفيين.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح "خطيرة، جراء إطلاق نار في كنيسة قرب لوس أنجليس، وفق ما أعلنت سلطات إنفاذ القانون في السادس عشر من الشهر الجاري.

("أ ب")

وقبل يوم من إطلاق النار في الكنيسة، قُتل 10 أشخاص على الأقل إثر تعرّضهم لإطلاق نار في مركز تسوق في مدينة بافالو في ولاية نيويورك.

وأشارت تقارير محلية حينها إلى أن المشتبه الذي يبلغ من العمر 18 عاما، كان ينشر أفكارا تدعو لتفوق العرق الأبيض وكراهية السود.

("أ ب")

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