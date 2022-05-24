مقتل 14 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

قُتل 14 طفلا، بالإضافة إلى مدرّس، جرّاء إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس بالولايات المتحدة، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وأفادت الشرطة المحلية بتوقيف مشتبه به بعد عملية إطلاق نار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة أوفالدي.

عناصر أمن في المكان ("أ ب")

وأعلن مستشفى أوفالدي عبر "فيسبوك"، أن 13 طفلا تم نقلهم إلى المؤسسة الطبية لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن اثنين وصلا متوفيين.

BREAKING: At least 2 children dead, 13 injured in elementary school shooting in Uvalde, Texas. @AAronKatersky has the latest information: https://t.co/D891ryhplk pic.twitter.com/TAJXyWe7Qi — ABC News (@ABC) May 24, 2022

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح "خطيرة، جراء إطلاق نار في كنيسة قرب لوس أنجليس، وفق ما أعلنت سلطات إنفاذ القانون في السادس عشر من الشهر الجاري.

("أ ب")

وقبل يوم من إطلاق النار في الكنيسة، قُتل 10 أشخاص على الأقل إثر تعرّضهم لإطلاق نار في مركز تسوق في مدينة بافالو في ولاية نيويورك.

وأشارت تقارير محلية حينها إلى أن المشتبه الذي يبلغ من العمر 18 عاما، كان ينشر أفكارا تدعو لتفوق العرق الأبيض وكراهية السود.