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إصابة حرجة في حادث طرق قرب أم الريحان

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 14:03

إصابة حرجة في حادث طرق قرب أم الريحان
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص بجروح حرجة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في حادث طرق وقع بين سيارتين بالقرب من قرية أم الريحان و" ميعامي"، وهو "موشاف" يقع في منطقة المثلث الشمالي بالقرب من منطقة وادي عارة.

واستُدعيت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث، وخلصت طواقم الإنقاذ مصابا بجروح حرجة، وجرى نقله إلى المستشفى بعد أن تلقى العلاجات الأولية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي فادي أحمد عوض ذياب سواعد (38 عاما) من قرية وادي سلامة في منطقة الجليل، شمالي البلاد،مصرعه بعد أن اندلعت النار بالشاحنة التي كان يقودها، إثر حادث طرق وقع صباح أمس، الثلاثاء، على شارع 6 بالقرب من مفرق مدينة كفر قاسم.

50 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 143 شخصا، بينهم 48 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 48 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم 25 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#سيارات
#إصابات
#طواقم الطوارئ
#أم الريحان

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