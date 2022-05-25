تسريح الشيخ مجدي خطيب من عرابة

أطلقت محكمة الصلح في عكا، صباح اليوم الأربعاء، سراح الشيخ مجدي خطيب، وهو أحد أعضاء اللجنة الشعبية في عرّابة البطوف، وفرضت عليه الإبعاد عن مقبرة الصدّيق في المدينة.

وقال المحامي الموكّل بالدفاع عن خطيب، طارق نعامنة، لـ"عرب 48" إن الشرطة اعتقلت الشيخ مجدي خطيب بشكل تعسفي، والاعتقال مدان ومرفوض. الشيخ مجدي خطيب واللجنة الشعبية يستحقون الثناء والتقدير جزاء العمل التطوعي الذي نفذوه في مقبرة الصدّيق".

وأضاف أن "الشرطة طلبت تمديد اعتقال خطيب لمدة سبعة أيام، لكنني أقنعت المحكمة بأن الشرطة أخطأت وما كان يجب أن تعتقله، لأنه يستحق الاحترام على ما قدّمه من عمل تطوعي. وعليه، قررت المحكمة إطلاق سراحه وإبعاده عن المقبرة لمدة أسبوع".

المحامي طارق نعامنة

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مجدي خطيب، وهو أحد أعضاء اللجنة الشعبية في عرّابة، وذلك "للتحقيق معه حول يوم العمل التطوعي الذي كان صبيحة يوم الجمعة، في مقبرة الصديق"، بالمدينة.

وكانت اللجنة الشعبية في عرابة قد صرحت أن "الشرطة تحاول تلفيق تهم لأعضاء اللجنة الشعبية في محاولة للسيطرة الكلية على منطقة قبر الصديق، وإدخال المستوطنين إلى هناك كما هي النية المبيتة ليوم غد الخميس، للقيام بطقوس وشعائر دينية يهودية في مقبرة المسلمين وتدنيسها".

وأكدت أن "الاعتقال ترهيبي سياسي نرفضه وندينه وسنقاومه، ولن نقبل بهذه المحاولات لدفعنا للتراجع عن موقفنا مما يحصل في منطقة مقبرة الصديق على أيدي المستوطنين"، مشيرة إلى أنه "سنبقى ندافع عن مقدساتنا ومقابرنا وحرمات أمواتنا".

وطالبت اللجنة الشعبية، البلدية والقوى السياسية المحلية والقُطرية، بـ"الوقوف إلى جانب مطالبنا في اللجنة الشعبية المحلية في عرابة، في مواجهة مخططات المجموعات الاستيطانية".

وختمت اللجنة الشعبية بالقول: "ندعو البلدية أولا كجسم تمثيلي، والقوى الشعبية، وعموم أهلنا، للتصدي ورفض ومنع إدخال المئات من المستوطنين يوم غد الخميس إلى مقبرة الصديق، وفرض سيطرتهم عليها، ونحمل المسؤولية لكل الجهات المعنية لهذا التصعيد الخطير".