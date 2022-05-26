إيران: قتيل في "حادث" وقع في "وحدة أبحاث" تابعة لوزارة الدفاع

قتل شخص من جراء "حادث" وقع أمس، الأربعاء، منشأة تابعة لوزارة الأمن الإيرانية في منطقة بارشين قرب العاصمة طهران، التي تضم مجمعا عسكريا يشتبه بأنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم الخميس.

وأفادت الأنباء الإيرانية (إرنا)، فجر اليوم، بوقوع ما وصفته بـ"حادث صناعي" في أحد المصانع بمنطقة بارشين (بارجين)، ما أدى إلى وفاة شخص، بينما نقل آخر إلى المستشفى إثر إصابته من جراء الحادث، وذلك نقلا عن "مصدر مطلّع".

وأشارت الى أن الحادث وقع "عصر الأربعاء" في المنطقة الواقعة جنوب شرق طهران، من دون تفاصيل إضافية؛ ولاحقا أكدت وزارة الدفاع الإيرانية وقوع "حادث" في وحدة أبحاث لها قرب طهران، وأعلنت أن "الحادث" وقع في وحدة أبحاث تابعة لها وأودى بحياة "مهندس" وإصابة آخر.

وأفادت الوزارة في بيان عن "وقوع حادث مساء الأربعاء في إحدى الوحدات البحثية التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بارشين"، ما أدى الى "استشهاد المهندس إحسان قد بيغي وإصابة أحد زملائه".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الإعلام المحلي مقتل شخص جراء "حادث صناعي" في منطقة بارشين التي تضم مجمعا عسكريا يشتبه بأنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020

وشهدت منطقة بارشين في حزيران/ يونيو 2020، انفجار "خزان غاز صناعي" قرب المجمع العسكري، وفق ما أعلنت في حينه وزارة الدفاع الإيرانية، مؤكدة أن الحادث لم يؤد لوقوع ضحايا. وأشارت إلى أن الانفجار لم يقع في موقع عسكري، بل في "مساحة عامة".

ويشتبه بأنّ موقع بارشين شهد اختبارات على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما سبق للجمهورية الإسلامية أن نفته.

وكانت طهران ترفض قبل ذلك السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بزيارة الموقع، مؤكدة أنهم قاموا بعمليات تفتيش سابقة فيه خلال العام 2005 من دون إثبات حصول نشاط يثير الشبهات.

إلا أن الموقع خضع لتدقيق من الوكالة عام 2015، بعيد انجاز الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وقام المدير السابق للوكالة في حينه، الراحل يوكيا أمانو، بزيارة المكان.

وفي عام 2014، وقع انفجار قوي في منطقة بارشين، وأشارت الشبهات حينها إلى أن الانفجار كان نتيجة "عمل تخريبي". وقالت وزارة الدفاع الإيرانية آنذاك أن حريقا اندلع في الموقع نتيجة حادثة أمنية في "ورشة لتصنيع المتفجرات" أسفرت عن مقتل شخصين.

وفي عام 2012، نشرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية صورة التقطت عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر "منشأة عسكرية" في بارشين، وقالت إنها تُظهر أن إيران أجرت في المنطقة تجربة لاستخدام "مشغل نيوتروني" - وهو مكون يستخدم لتفجير قنابل نووية.