تقرير: مسؤولون أميركيون طلبوا من إسرائيل إعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام"

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الخميس، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجهوا إلى نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، وطلبوا منهم إعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ينظمها مستوطنون في مدينة القدس المحتلة، يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، علما بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد قررت السماح لـ"مسيرة الأعلام" بالمرور من باب العامود ومنه إلى طريق الواد مرورا بالحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس وصولا إلى حائط البراق.