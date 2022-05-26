  2. إسرائيليات
  3. أخبار

تقرير: مسؤولون أميركيون طلبوا من إسرائيل إعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام"

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 14:58

تقرير: مسؤولون أميركيون طلبوا من إسرائيل إعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام"
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد القبلي في الأقصى (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الخميس، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجهوا إلى نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، وطلبوا منهم إعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ينظمها مستوطنون في مدينة القدس المحتلة، يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، علما بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد قررت السماح لـ"مسيرة الأعلام" بالمرور من باب العامود ومنه إلى طريق الواد مرورا بالحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس وصولا إلى حائط البراق.

بودكاست عرب 48

#مسيرة الأعلام
#القدس المحتلة
#المسجد الأقصى

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ذكرى النكبة: المطالبة بوقف التحريض ضد رئيس جامعة بئر السبع
ذكرى النكبة: المطالبة بوقف التحريض ضد رئيس جامعة بئر السبع

2022-05-26

أجهزة الأمن الإسرائيلية توصي بعدم تغيير مسار "مسيرة الأعلام" في القدس
أجهزة الأمن الإسرائيلية توصي بعدم تغيير مسار "مسيرة الأعلام" في القدس

2022-05-26

إحصائيات إسرائيلية: 61% من سكان القدس يهود و39% فلسطينيون
إحصائيات إسرائيلية: 61% من سكان القدس يهود و39% فلسطينيون

2022-05-26

الأكثر قراءة

مقتل 21 بينهم 18 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

مقتل 21 بينهم 18 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

2022-05-25
المعركة على الوعي:

المعركة على الوعي: "إسرائيل تسقط في بئر حفرتها حماس لها"

2022-05-25
تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العام

تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العام "هي الأعلى على مرّ السنين"

2022-05-25
استشهاد فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

استشهاد فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

2022-05-25

"شكوك إسرائيلية تجاه إردوغان": تشاووش أوغلو يلتقي لبيد

2022-05-25