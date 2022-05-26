نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة: استُهدِفت عمدا برصاص قنّاص بجيش الاحتلال

أعلن النائب العام الفلسطينيّ، المستشار أكرم الخطيب خلال مؤتمر صحافيّ عُقِد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحافيين في جنين، حيث اغتيلت الصحافية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أن استهداف الشهيدة "مباشر ومتعمَّد من قبل الاحتلال".

وأكّدت نتائج التحقيق أن "قوات الاحتلال استمرت بإطلاق النار باتجاه كل من حاول أن يساعد شيرين أبو عاقلة"، بحسب ما أفاد الخطيب.

وشدّد الخطيب على أنّ "مجمَل الوقائع تشكل توفر أركان جريمة القتل العمد لشيرين والشروع بالقتل لعلي السمودي"، وهو أحد الصحافيين الذين كانوا يرافقون أبو عاقلة قبيل استشهادها.

وأضاف النائب العام الفلسطيني أن "الوقائع تظهر توفر أركان جريمة حرب والتحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين".

وتابع: "قررنا ألا نعرض صورة الرصاصة التي قتلت شيرين، لحرمان الاحتلال من التلاعب وتغيير روايته"، مضيفا: "لدينا حقائق ومعطيات تمكننا من مواجهة أي رواية إسرائيلية جديدة كاذبة".

وقال إنّ "التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة كان فلسطينيا خالصا دون أي مشاركة خارجية"، مشيرا إلى أنّ "الجانب الأميركيّ كان يطّلع على جوانب من تحقيقاتنا، ولكن لم يتدخل في إجراءاتنا".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تسلم التقرير الصادر عن النيابة العامة الفلسطينية، الخاص بالتحقيق في اغتيال أبو عاقلة، وذلك خلال استقباله النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ويوم الثلاثاء الماضي، نشرت وكالة "أسوشييتد برس" وشبكة "سي إن إن" الأميركيتين تحقيقين يكشفان حقيقة اغتيال الصحافية أبو عاقلة، في حين شددت واشنطن على ضرورة معاقبة الجهة المسؤولة عن العملية.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنها جمعت أدلة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف أبو عاقلة في جنين. وأضافت أن تحليل آثار الرصاص في الشجرة التي احتمت بها شيرين يدل على أنه تم استهدافها عمدا لاغتيالها.

وتوصل تحقيق الشبكة إلى "عدم وجود مسلحين أو مواجهات مسلحة قرب شيرين أبو عاقلة خلال اللحظات التي سبقت قتلها". وقالت الشبكة إن "الأدلة التي جمعناها تشير إلى أن أبو عاقلة قد استهدفت من قبل القوات الإسرائيلية".

من جانبها، قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن تحقيقها في ملابسات مقتل أبو عاقلة يعزز تأكيدات السلطات الفلسطينية وزملاء الفقيدة بأن الرصاصة التي قتلتها جاءت من بندقية جندي إسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن صحفييها زاروا الموقع الذي قُتلت فيه شيرين على أطراف مخيم جنين في الضفة الغربية، واستمعوا إلى شهود العيان، كما فحصوا الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة.

وذكرت أن مقابلاتها مع 5 شهود عيان جاءت بنتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه مجموعة "بيلينغكات" (Bellingcat) -وهي مجموعة للصحافة الاستقصائية مقرها هولندا - بشأن موقع القوات الإسرائيلية وقربها من شيرين أبو عاقلة، وهو ما يجعل استهداف جنود الاحتلال لها هو الاحتمال المرجح.

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