استشهد الفتى زيد محمد غنيم (15 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد غنيم برصاص الاحتلال في الرقبة والظهر.

استشهاد فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم pic.twitter.com/TXs2wkiiRS — موقع عرب 48 (@arab48website) May 27, 2022

وكان الشهيد قد أصيب بجراح حرجة مساء اليوم، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الفتى أصيب بالرصاص الحي في الرقبة خلال موجهات اندلعت في منطقة أم ركبة جنوب الخضر، ونقل إلى المستشفى".

وفي سياق متصل، نشبت اليوم مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عنها إصابات بينها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المنبعث من القنابل المسيلة للدموع.

وقدمت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، العلاج لعشرات الإصابات خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال اليوم، الجمعة، في بيت دجن وجبل صبيح وبيتا وحوارة وبرقة وكفر قدوم.