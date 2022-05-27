النقب: 4 إصابات إحداها حرجة في حادث طرق

أصيب 4 أشخاص بجروح بينهم شابة (25 عاما) بحالة حرجة في حادث طرق على شارع 293 قرب مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام سيارتين وجها لوجه؛ في الوقت الذي لم تعرف فيه الأسباب بعد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لأربع إصابات، إذ وصفت إحداها بالحرجة بينما وصفت الإصابات الأخرى بأنها متوسطة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.